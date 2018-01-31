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﻿伊仁絮語——開心健康破悶局

2018-01-31 列印
　　賀賢自十月憑「開心健康」贏馬後，至今仍未再啟勝門，然而今期谷戰出馬六匹，當中不乏實力分子。

　　第三場「開心健康」之前在谷草一哩爆半冷W，其後升班力有不逮，不過上仗喜見回勇之勢，雖然沿途留居後列，末段又移至最外疊衝刺，但僅以個多馬位見負。今續用贏馬拍檔潘明輝，排位較前理想，始終班底較高，賀賢有望破悶局。

　　第四場「慣勝積極」上陣五次仍未勝，但曾在谷草千二米入位。上仗跑田草一改留後跑法而放頭，末段僅未能抵抗「精益求精」的衝刺而得第三。今場對手的實力不算突出，若可在起步後不久切入內欄，應可構成威脅，連贏配腳可試「天皇巨星」。

Ian
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