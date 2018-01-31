  • 2018年1月31日 星期三
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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——勁皇子今次值博

2018-01-31 列印
　　第一場「勁皇子」上仗久休復出跑千二，表現雖一般，卻可視為一場很好的開氣賽，熱身後達至受操的最低要求，蔡約翰留待報名前，才安排試大閘，做法積極，更將贏開同程的「精算八方」調跑千二，結合操練、報名都似樣，轉程所遇對手更弱，有埋一檔，遠較上次值博。

　　第七場「僥倖」上次名次倒退，水準卻絲毫無跌，蝕形勢、步速，縱使交出快達廿二秒三的全場最快末段，也難以收復失地。當銳馬經過連仗硬拼，復課表現依然開心、活躍，休息期比主要對手充足，轉抽二檔，可不必留得太後，再加上同場有「海翡翠」與「財高八斗」，再遇偏慢步速的機會應不大，也直接增強其補中機會。

子健
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