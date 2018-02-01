﻿順理成章——各項三冠難度有別

近期三項被稱為系列的賽事已先後揭開序幕，首先是四歲系列首關的香港經典一哩賽於一月廿一日順利完成，然後剛周日有香港速度系列首關的百周年短途盃及三冠大賽首關的董事盃。談到四歲系列，由於只限四歲馬參加，而且三關的路程是千六米、千八米及二千米拾級而上，加上頭關與尾關的香港打吡大賽相距不足兩個月，對年輕馬而言難度其實相當高。由首辦到目前為止，只有上季的「佳龍駒」能奪得四歲三冠王這項殊榮。



今屆的香港經典一哩賽由「當家精選」先拔頭籌，也是牠初次增程跑千六米，稍後如出戰餘下兩關，便要逐步再增程，對蔡約翰來說也是一個頗大考驗。



至於香港速度系列以前被稱為短途三冠，由於最長路程只是千四米，所以贏三冠的難度相對低得多，而歷來已有三駒曾奪得此系列的三冠，包括「活力先生」、「喜勁寶」及「精英大師」，其中「精英大師」更是兩奪殊榮。



至於三冠大賽方面，路程分別是千六米、二千米及二千四百米，至今只有「翠河」能盡攬三關，可見難度極高。



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