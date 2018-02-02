﻿鑽得勁轉田逞能

郭能於一月份贏得五場頭馬，成績穩步回升，雖然在過去兩個賽馬日，這位愛爾蘭籍好手都交白卷，但周日賽事其六匹座騎實力不俗，將有機會贏馬打破悶局。昨晨郭能收操後透露，指第二場「鑽得勁」和第九場「英明勇將」的備戰工夫充足，周日雙雙出戰合適途程，對牠們的贏馬機會最感樂觀。



姚廄「鑽得勁」於去年十月初出跑谷草一千米，賽前由郭能一手主操，結果成大熱門順利一出即勝，上場再戰同程卻倒灶而回，賽後被發現氣管有血。事隔五個多星期後，「鑽得勁」周日轉戰田草千二米，郭能坦言馬兒有望跑回本身水準。



「『鑽得勁』質素良好，加上今季已經踏入四歲成熟期，理應愈跑愈好。剛戰牠走勢平平，但該役排在不利十檔，而且賽後發現氣管有血，所以不足以反映其實力。最近我重新過檔考驗過『鑽得勁』，其走勢甚好，而上周五試泥閘，牠更以佳速壓倒幾匹高分馬勝出，令我深信牠目前狀態良好。今次跑田草千二米，以其之前的陣上走勢，理應勝任，而同場對手實力亦不算太突出，以『鑽得勁』的實力，應可贏出今季第二場頭馬。」



呂廄「英明勇將」擅長跑田草千二米，前仗贏馬後，上場再攻同程，入閘前賠率由二十三倍急跌至九點三倍，可是未能上名。賽後，其所有快跳工夫續由郭能主理，騎者分析今次機會時說︰「『英明勇將』剛戰的表現較失望，不過復課以來走勢良好，健康完全正常，今次唞夠再出，體力與狀態都不成疑問，倘若臨場步速正常，『英明勇將』將可在直路上憑後勁爭勝。」



另外，第五場「閃電王」今季轉投至霍利時馬房，適逢由低評分起步，陣上走勢愈來愈接近。郭能表示此駒今季較遲出賽，但兩戰不合適的千四和千六米，都能所負頭馬不遠，如今回師贏馬途程千八米，已具備足夠條件爭勝。



特約記者：文傑