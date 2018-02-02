﻿馬場浮世繪——攻心如焚目標杜拜世界盃

因其大白鼻和三隻白腳，而令香港馬迷留下深刻印象的應屆香港瓶亞軍「攻心如焚」，日前正式在法國復課。據高多芬馬房在法國的發言人表示，該駒今年首項目標是於三月三十一日在杜拜美丹馬場舉行的杜拜世界盃，他透露此為去年十一月初在美國贏出育馬者盃草地大賽後，由練馬師費伯華提出的計畫，因為該駒父親正是前杜拜世界盃盟主「金獎章」，而本身跑法亦較主動，起步後每能守在前列的有利位置，按理有機會勝任泥地賽事，所以高多芬亦樂意接受練者提建議，至於大賽前的部署，則交由練者決定。



馬場浮世繪