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﻿馬場浮世繪——鴻圖飛星增程韋達建議

2018-02-02 列印
  「鴻圖飛星」今季轉投麥菲文馬房，上場在韋達胯下爆冷贏馬，賽後麥菲文表示韋達向其匯報，謂該駒遲遲始能發力故才僅勝而回，日後增程跑千四會更合。「鴻圖飛星」周日果然增程兼續配韋達，麥菲文擺明希望乘馬勇再爭戰功。

馬場浮世繪
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