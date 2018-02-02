﻿張氏理論——初三跑馬是傳統

香港賽馬傳統是在年初三跑馬，就算年初四是假期也一樣跑初三，原意是年初三習俗是不拜年，而另一原因是以前勞工放假不多，極多工人將年假集中於正月上半一次過。事實上真有不少馬迷一年只一次入馬場，想發新年財也，因為去澳門之船費不菲，且人也太多了。



澳門馬會於九十年代必安排在年初二跑馬，曾有一年更是年初一及初二，一連兩天跑廿場，但後來發覺年初一賽馬不受歡迎，無人有時間入場。而澳門的年初二賽事直到幾年前停止，除了是賽日數目大減外，原來有更重要理由，就是成本，因為多年前澳門已立法，新年等重要節日為法定假期，如要員工上班是要付三倍工資也。



香港馬會則相反，全年只有一兩天是完全休息，一日是電腦維修日，半日是員工周年聚餐。就算是年初一，投注站也半天營業，因為有足球。到年初二已是全面復工了，且投注職員，無論岡位是甚麼，是絕對不可以收利是的。



張福元