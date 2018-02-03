﻿大雄圖強項出擊

自去年十一月二十九日開始，潘頓連續十七個賽馬日交出頭馬，可惜上周三夜馬終於「斷纜」，不過他坦言從來沒有騎師能每次賽事都贏馬，自己也不例外，所以不會太過失望，只會繼續在賽事裏拼盡爭取好成績。明日九匹座騎裏，他認為「大雄圖」和「不可說」的爭勝機會最高。



「大雄圖」過去兩仗先後競逐國際二級賽馬會盃及國際一級賽浪琴表香港瓶，表現尚算不差，尤其是在香港瓶後上甚勁，只落後頭馬「高地之舞」三個多馬位跑第五，周日回師贏馬的千八米途程，潘頓說：「香港瓶向來不利主隊香港馬，但『大雄圖』卻能夠走得接近，演出較預期更佳，證明本身具頂級實力，更難得是此駒體格非特別壯碩，但硬拼過一場後，復課後操練完全正常，上月更兩度安排試閘，狀態維持甚勇。今次再攻贏馬途程，跟過去兩場所面對的對手比較，今仗的明顯較弱，冀望可以把握這次良機，贏出其在港的首場級際賽頭馬。」



羅廄的「不可說」上場跑千二米，直路上重重受困，至終點前百多米才能望空，之後即能越過「永旺喜喜」勝出，明日此駒增程跑千四米，潘頓認為可以再捷，他說：「剛戰『不可說』贏得驚險，卻從中展示出其質素及鬥心，以其當時走勢推斷，今仗增程二百米再跑，理應更合腳法，排位後抽得八檔亦非太差，預計起步後仍可以找到遮擋，以最佳方式發揮，希望『不可說』順利再贏一場。」



同歡樂爭勝分子



潘頓最後提到，「同歡樂」剛戰在一度出頭下被「旋風腿」擒下跑第二，但已經拋離季軍馬，所以演出其實不差，質新馬吸收過出賽經驗後，理應愈跑愈進步。明日跑千二米，關鍵是若可以克服排十二檔的不利形勢，沿途並非蝕位太多的話，將有望收復前失。



特約記者：文傑