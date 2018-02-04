﻿勝在有方——常拼常勝力足突破

「睡眠大學」上仗之評語是「在嫌短路程測試實力」，果然又在劣勢下追一段勁。來港前一再在千六跑得好，增程二百米而排檔轉佳，應動食指。「都靈紅星」上仗直路嚴重受阻才失Q，但該役對手甚弱，換人再排一檔仍以作配較安心。
方駿暉
今年情人節緊接農曆新年，市民為愛侶送花之餘，又要準備年花過年，帶旺本地花市。有花店負責人指雙重佳節下，花店未到正日已「忙到甩轆」，不少顧客在情人節一改送玫瑰慣例，轉買朱頂蘭、蕙蘭等花種，以配合新年氛圍...
2018-02-03
梵蒂岡高層人士透露，教廷與中國間有關主教任命問題的架構協議已經準備就緒，幾個月內就可以簽署，這將是中梵斷交近七十年之後，關係的重大突破。 路透社引述梵蒂岡高層消息人士報道，教廷與中國已就任命內地主教達成框架協議，七名獲中國政府承認的主教只要得到教宗「全大赦」，就能夠成為合法主教。消息指，兩名獲教廷認可的主教，願意為「教會更大福祉」讓位給中方選出的主教，另外五名由中方任命、並獲中國政府祝聖的主教，則已向教宗方濟各尋求赦免，為成為合法主教鋪路。消息人士指今次是雙方「君子協定」，坦言不是最理想的安排，但教廷無法預計未來十年、二十年的情況，又說不排除會比現在更糟，以後他們仍會似籠中...
2018-02-03
喜歡尋求挑戰刺激的人士又多一個選擇！全球最長的滑行飛索周四（一日）在阿聯酋哈伊馬角正式對外開放，喜歡尋求挑戰刺激的人士，將從海拔一千六百八十米高、賈伊斯峰上的一個平台，扣上飛索後高速滑下，體驗飛翔的感覺。整個滑行距離長達二點八三公里，由山上平台飛落地面要花大約三分鐘時間。 飛索起點位於阿聯酋的最高的傑伊斯峰上，高空飛索花四個月興建，比之前最長、在波多黎各有二千二百米的高空飛索還要多六百米，打破健力士世界紀錄。有民眾表示：「很奇妙，沒事的，我從未試過這樣滑下來。」這個全球最長滑行飛索的紀錄，當日亦獲健力士世界紀錄大全方面認可。哈伊馬角政府希望新旅遊景點，可以與阿布扎比及杜拜等...
2018-02-03
港島薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣，臨海而建，受不少實力用家垂青。是次精選的放盤正位於此，採兩房一套設計，實用面積約九百方呎，間隔方正實用，露台和房間均享海景，視野開闊，眺望寧靜南丫島景致。 位於薄扶林數碼...
2018-02-03
美股昨晚大幅下挫，杜指早段跌逾四百點，回落近二萬五千點水位，納指曾跌逾百點，失守七千三百點。至於恒指期貨夜市(夜期)亦跟隨外圍大跌，至昨晚十一時半跌三百七十二點報三二一三六點，低水四百六十六點。 杜瓊斯工業平均指數昨晚十一時半見二五七七九點，跌四百零七點；納斯達克指數亦跌八十六點，見七二九九點。滙控美國預託證價格曾見八十四點○五港元，較香港收市價升零點三五港元；中移動美國預託證價格曾見八十點九港元，與香港收市價相若。 美國昨日出爐的一月份就業報告顯示，新增非農職位增幅達二十萬份較預期多，加上工資增長步伐是美國衰退結束以來最快，引發市場憂慮聯儲局今年加息步伐可能加快，...
2018-02-03
翼鋒禾確特效力阿仙奴十二年，早前被賣走卻未獲會方歡送。他透露跟愛華頓簽約一刻，已劍指今晚英超倒戈復仇，並乘槍手有新射手奧巴美揚帶病狀態不足，勢帶領拖肥糖爆冷搶分昂首離開酋長球場，今仗不妨冷敲和局！ （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 效力阿仙奴十二年間，禾確特曾兩奪英格蘭足總盃，勢估不到在一月十七日被賣到愛華頓後，只可以落魄離開。他透露：「事情發生得很快，當晚還未正式公布我便要馬上離開，在幾名保安監督下拿著垃圾袋執拾個人物品，勢估不倒離開時會如此冷清。」禾確特深信離開兵工廠不是職業生涯走下坡，並準備在今仗向前東家主帥雲加證明自己力...
2018-02-03
Zoey最近忙於為過年置裝，適逢名店The Swank Outlet由即日至2月7日（三）舉行新年割引，旗下產品包括男女服裝、鞋履，都分別有二折及一折優惠，確是買新衫過年的好機會！ 盛裝赴會 鞋履一...
2018-02-03
55嘅苑瓊丹（苑仔），早年憑《唐伯虎點秋香》中石榴姐一角，返內地食老本掘金，拍戲、真人騷等賺到錢就意氣風發，加上有報道指其富商老公黃乃揚經營玻璃生意身家豐厚，擁有逾2億元物業，黃太更加目中無人。日前，...
2018-02-03
最近美國十二名議員聯名致函挪威諾貝爾委員會，提名「雙學三子」——黃之鋒、羅冠聰及周永康角逐二○一八年諾貝爾和平獎，讚揚他們「發起史上最大規模的民主運動，爭取《中英聯合聲明》賦予香港的自治與自由，應該值得肯定」云云。 我倒希望諾貝爾和平委員會真的頒發和平獎給雙學三子，原因是這單提名新聞雖然有報紙做了頭條，但很快就會被人忘掉，如果真的頒了獎給他們，就會讓香港人銘記，這些委員會是以何等方式，去界定其他國家地區的政治運動，如何以他們的標準，強加於其他人的頭上。 二○一四年的佔中，以違法霸佔香港的主要道路開始，時間長達七十九天。佔領之初，發生了大規模的民眾示威衝突，威脅到民眾的人身安...
2018-02-03
剛周三谷戰潘頓只有四匹座騎，看陣容已知有點燶味，結果當中較有爭勝資格的「好吉利」，在尾場偏差必定是利走中外疊之下，騎者選擇了走內欄受困，由此可見，當晚並非澳系人馬的出擊日。經過一次偃旗息鼓之後，雖然不代表今戰會即時反擊，但看潘頓的出馬陣勢，明顯遠比剛戰像樣，相信兩場頭馬只是起錶。 第九場三班一二○○米。「良才」上季來港後至今跑了九仗，當中頭八場都是跑泥地千二和一千米直路賽，雖然取得兩亞兩季，但嚴格來說沒一場吸引筆者眼球，即使今季兩次跑泥地都是在場地不利追之下交出及格的追勢，但其實都沒太大威脅，所以上場牠初跑千四米而臨場只有十多倍，頗令我意外。結果，此駒頭六百米以比標準快近0...
2018-02-04