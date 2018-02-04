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﻿勝在有方——常拼常勝力足突破

2018-02-04 列印
　　「常拼常勝」出道至今只有上季初出不入前五名，其餘十七戰全部得獎金，整體演出算準。上季加開縫眼罩後得兩W三P，戰鬥力比前提升不少。其中今年四月於千四中段發力上前，得段速出色之季軍，不但確認進度良好，且確認跑法甚具彈性，所以其後能取得跨季孖寶。前仗初上三班於外疊不利路段，能以全場最快末段衝得第五名，表現其實甚佳。剛戰出閘緩慢後竟選擇內疊推進，直路連番取位欠暢順才失P，確認夠班。今隔兩個月才出，休足遇對手減弱，如守二三疊之中前位置，確保入直路可望空衝刺，五歲忠心PPG精英力足取得突破。

　　「睡眠大學」上仗之評語是「在嫌短路程測試實力」，果然又在劣勢下追一段勁。來港前一再在千六跑得好，增程二百米而排檔轉佳，應動食指。「都靈紅星」上仗直路嚴重受阻才失Q，但該役對手甚弱，換人再排一檔仍以作配較安心。

方駿暉
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