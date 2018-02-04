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﻿翠絲過兩關——傳奇更加抵博

2018-02-04 列印
　　「不可說」上次只跑埋門一百米已奠定勝局，今次必受各方追捧，可是今仗是首度增程，更要負頂磅上陣，熱捧未必明智。「傳奇」三降四出賽，而且配搭由近仗的賴維銘換上羅理雅，後者親身過檔多課，大有降班即拼的意圖。反正今場賠必佳，較「不可說」更有投注價值。

　　第八場本來鍾愛「都靈紅星」，但見隔夜賠率熱得過分，反而「綠勇士」居然頗有分頭，確值得冷敲。畢竟全場馬中，只有此駒季內曾在三班同程取勝，如今落班報爭勝途，而柏寶正是贏馬配搭，冷門捧得過。

珊翠絲
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