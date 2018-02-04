﻿翠絲過兩關——傳奇更加抵博

剛周三谷戰潘頓只有四匹座騎，看陣容已知有點燶味，結果當中較有爭勝資格的「好吉利」，在尾場偏差必定是利走中外疊之下，騎者選擇了走內欄受困，由此可見，當晚並非澳系人馬的出擊日。經過一次偃旗息鼓之後，雖然不代表今戰會即時反擊，但看潘頓的出馬陣勢，明顯遠比剛戰像樣，相信兩場頭馬只是起錶。 第九場三班一二○○米。「良才」上季來港後至今跑了九仗，當中頭八場都是跑泥地千二和一千米直路賽，雖然取得兩亞兩季，但嚴格來說沒一場吸引筆者眼球，即使今季兩次跑泥地都是在場地不利追之下交出及格的追勢，但其實都沒太大威脅，所以上場牠初跑千四米而臨場只有十多倍，頗令我意外。結果，此駒頭六百米以比標準快近0...

2018-02-04