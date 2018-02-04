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﻿伊仁絮語——銀城福星班底制勝

2018-02-04 列印
　　目前為止，貝湯美與大摩的合作成績令人失望，兩人今季攜手只得五場頭馬，勝出率甚低，今次第一場的「銀城福星」，希望能為他們增添勝仗。

「銀城福星」季初評五十分，但經多場敗仗後，現時重回贏馬水平。細心留意，此駒自十月於谷草短途入位起就除去繫舌帶，之後數仗即愈跑愈差。今仗終於重新綁脷，並降至五班上陣，加上同組快馬不多，可望憑藉班底制勝。

　　巴度是今日唯一騎足十場的騎師，而且不乏實力分子。第五場「太聰明」愈跑愈進步，上仗負於「放馬過來」頭位，但今仗負磅拉闊了，或許這會成為勝負關鍵。「太聰明」來港前曾兩勝二一○○米賽事，顯示長力十足，而且曾連續五仗入位或勝出，表現頗為準繩，羅富全今日布下強陣，有力連場數胡。

Ian
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