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﻿健談馬事——勇霸神駒瓣瓣堅

2018-02-04 列印
　　第一場季內曾勝的只有谷草頭馬「好富有」，其餘莫說贏，連曾上名也寥寥無幾。「神寶金剛」今季雖未贏，但近兩場接連入Q，再次證明集中跑千二最合此駒。葉楚航今季從未安排牠拍跳，這次賽前罕有地拍跳兩課，換埋潘頓，抽一檔，跑弱組，已夠贏。

　　第七場「勇霸神駒」乃高伯新另一演出算準的馬，一如「大籐王」，定要份外尊重，勝後復課仍有足夠操練，符合投注此廄馬的最低要求，早前看牠草地快跳，狀態沒有低落。今仗續配巴度，排四檔，縱有「鐵胆王」可能會搶，但近仗已證明，不一定要自己放也可，跑法變得機動後，變得好易跑，相對同場主要對手，條件無一瓣輸蝕。

子健
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