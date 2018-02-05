﻿蔡約翰莫雷拉攜手四W 蘇保羅喜中三元 達羅素匆出捧銀瓶

昨日重頭戲肉是國際三級賽百周年紀念銀瓶，結果由「達羅素」奪標，騎練組合的莫雷拉和蔡約翰之後再贏「平海福星」、「天下為攻」及「紅運爵士」，攜手贏四W，騎者亦成為騎師王。其餘蘇保羅憑「智愛」、「金如意」及「環翠戰士」中三元，巴度則憑「驫驫」及「常拼常勝」梅開二度。



蔡約翰昨日夥拍莫雷拉憑「達羅素」、「平海福星」、「天下為攻」及「紅運爵士」贏四W，前駒周三才剛剛報捷，相隔四日不但再贏，更捧走百周年紀念銀瓶。蔡約翰賽後說：「『達羅素』目前五歲正處戰鬥力高峰，我認為牠可以應付連拼，所以刻意安排牠打疊上陣，結果成功贏完再贏，雖然加分後要面對更強對手，但相信仍然可以爭取獎金，我會研究如何部署。」



而上季四戰三勝的「天下為攻」，今季延至昨日才復出，但仍能大勝而回，馬主利子厚指：「『天下為攻』曾經腳部有傷，需要休息一段時間，但復課後操練不斷加強，更先後四次試閘，另外馬兒體重增加超過五十磅，長出更多肌肉，所以今場復出即能輕鬆取勝。」



蘇保羅昨日憑「智愛」、「金如意」及「環翠戰士」中三元，手風甚順，練者表示：「『智愛』上仗演出令人失望，但當時跑濕泥，牠可能不適應，今次回師草地賽情況不同，而且排得四檔好位，騎者鞍上人祈普敦發揮亦稱職。以此駒今仗取勝姿態估計，目前跑千四米應相當合適，但能否跑中距離則仍屬未知之數，日後可能轉往谷草一六五○米一試。『金如意』前仗跑二千二百米後上取勝，上次再跑同程卻跑來搶口，於是今仗我嘗試讓牠縮程報跑千八米，而臨場步速正常，令其全程走勢暢順，所以入直路一衝而過，不過牠是賺了形勢才贏得如此輕鬆，希望賽後加分不會太多。至於『明月光』最近經常在陣上走得接近，今仗亦跑出應有水準。『環翠戰士』上季來港後肺部曾受感染，因此休息了一段長時間，幸好馬主有耐性，讓我有充足時間處理。前仗牠跑千四米的走勢進步，今次再跑卻排十四檔，賽前我也有點擔心，但梁家俊早段順利找到遮擋，直路完全發揮出其後勁，希望贏馬後牠續有進步吧。」



此外，告東尼和李寶利昨日合作憑「帝聖寶貝」食頭胡，爆出二十八倍冷W開齋，馬主團體成員黃成藝說：「『帝聖寶貝』的缺點是轉彎動作不大利落，今次賽前我們未想過可以取勝，而且已作好打算，下次可能會讓其角逐直路賽，但可能牠太久沒有在沙田出賽，有新鮮感下得以勝出。」



記者：文傑、亨利