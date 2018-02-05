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﻿馬場浮世繪——真先生被擒賀賢續守齋

2018-02-05 列印
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  賀賢自上年十月二十五日憑「開心健康」贏馬後，成績一直處於低潮，昨日他本有望憑「真先生」打破悶局，可惜臨門一步被「平海福星」追過而屈居亞軍，守齋超過三個月，難怪練者賽後表情無奈。

馬場浮世繪
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