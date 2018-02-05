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﻿馬場浮世繪——金如意蘇廄搏殺變倍器

2018-02-05 列印
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蘇保羅昨日由第四場起直落贏三W，其中「金如意」與「明月光」更在第五場包辦馬房連贏！翻查紀錄，蘇保羅今季之前一次起孖，前駒亦有份取勝，看來是練者搏殺變倍器。

馬場浮世繪
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