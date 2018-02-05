﻿馬場浮世繪——金如意蘇廄搏殺變倍器

醫療券被濫用問題，多年未糾正。有中醫被揭教長者以醫療券購買藥材煲湯，亦有中醫讓長者以醫療券購買花膠，完全違反醫療券原意，濫用公帑。當局不能坐視不理，須撥亂反正。 醫療券被不良中藥行視為「肥豬肉」，予取予攜。曾有在中藥行駐診的中醫向長者開方，以醫療券換購「煲湯料」，並乘機抽水，以高於市價約兩至三成收費。近日又有中醫師被揭發診斷長者「氣虛血弱」，教對方以醫療券買花膠，而海味店故意在包裝上不寫上花膠，有意迴避。 衞生署過去數年接獲醫療券的投訴，有上升趨勢，其中九十多宗投訴個案已完成調查，約三分一證明屬實。食衞局局長陳肇始昨回應事件，稱若個案涉及醫療專業失德，會交由專業委員會處理；...

2018-02-05