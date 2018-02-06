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﻿馬場浮世繪——從化訓練中心暫定8‧23開幕

2018-02-06 列印
  廣州從化馬匹訓練中心由籌備到興建，至今接近十年，耗資逾三十億港元，工程終於接近尾聲，訓練中心會於半年後正式啟用。馬會高層近期頻頻前往當地，監督工程進度，同時研究正式的開幕日期。因為除要符合中國人的傳統選擇吉日開幕，亦希望到時賽事部的高層在暑假期間，能夠趕及歸來出席，亦要避免與新馬季的其他季前活動撞期，故此可選擇的日子其實不多。據消息指，從化馬匹訓練中心已暫定於八月二十三日星期四開幕，如無變卦稍後會公布作實。

馬場浮世繪
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