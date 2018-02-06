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﻿馬場浮世繪——經典帝國出戰杜拜轉播受注

2018-02-06 列印
  蘇偉賢馬房的「經典帝國」將於周四前往杜拜，為於本月二十二日晚上舉行的國際評分九十五至一○五分錦標賽作準備，賽程是泥地千六米。「經典帝國」在賽前兩周便抵達杜拜，蘇偉賢是希望牠有足夠的時間適應環境，提升爭勝機會，率先隨行還有一位馬房助理和一位策騎員。

  雖然「經典帝國」所參加的並非大賽，但由於當晚美丹馬場編有美丹短途賽和沙彪一哩錦標兩場二級賽，以及三級賽杜拜千禧錦標，而這三場賽事的參賽馬匹，部分將於三月十日的「超級星期六」，以及三月三十一日的杜拜世界盃賽日列陣，亦至有機會來港參賽，對香港馬迷而言大有參考價值，所以馬會已將「經典帝國」當晚在杜拜出賽的同日賽事，編為越洋轉播賽日及接受投注。

馬場浮世繪
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