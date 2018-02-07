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﻿勝在有方——春盈全熟征服三班

2018-02-07 列印
  「春盈」今季首仗蓄銳憑新鮮感入Q，初時以為只是久休後才跑出四班中級水準之體弱馬，怎料前仗轉到谷草千二抽大外檔，沿途在不利之外疊跟得急，仍能以佳速贏馬，段速和總時間跟三班頭馬「秘密武器」差不多，證明此場地性能特佳。剛戰只隔三星期再跑，賺慢步速後可憑快末段22秒82彈離實力指標「大運舞台」，姿態強勁，確認開竅後體質轉強。

  「春盈」今隔四星期才再出，休夠喜見體重微升，上班少負十二磅，上季同期常見此類出色四班頭馬四升三班再贏，最近「再石磨藍」便如此取得突破，同樣屬全熟期之PPG，賺形勢後力足征服三班。

方駿暉
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