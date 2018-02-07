﻿健談馬事——勇者勝 一檔值博

第四場高伯新的「勇者勝」上仗初跑谷草，排外檔選擇留後，遇上超慢步速，縱在直路走有利路段，也只算扯平，沒有額外助力，表現甚有驚喜。試準後，高伯新隨即加緊壓迫馬兒，上周四安排牠拍跳彈閘，廄主更冒寒走到草地睇此駒，看罷落實跑今場，出王牌報名，不用上次騎的史卓豐，上周四操牠的羅理雅都無份，突換上潘頓，有運抽一檔，具值博條件。



第五場「旅遊拿督」季內曾在三班同程入Q，徐雨石刻意部署牠減分落四班，甫落班即有異動，替其打疊報名今場及周六的四班田草直路賽。純計紙上賽績，今晚谷草千二的把握遠比直路賽大，換埋巴度亦更覺似樣。



子健