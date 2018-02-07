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﻿伊仁絮語——佳知武仕一出即勝

2018-02-07 列印
  方廄今期陣容鼎盛，其中頭場「明昇」之前連番跑近，上仗直路早段似有全面優勢，可惜末段較為均速，最終只得第四；前仗則負於「常妙星」個多馬位。今仗回師谷草一哩，改由莫雷拉執韁，看來幕後決心爭勝。雖然此駒質素一般，但多跑之下已收身上力，希望雷神在轉彎前開始催策，早佔先機爭取勝利。

  不少麥廄初出馬都能交出表現，「好吉利」是其一例子，今次第七場的「佳知武仕」也值得留意。此駒與「當家精選」同父，來港前在澳洲七戰四勝，取勝路程由千二米至千六米，早已熟習右轉場地。

  十一月開操後曾兩度試閘，走勢俱佳，今場對手實力非強，有力一出即勝。

Ian
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