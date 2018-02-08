﻿四千金爆冷捧盃

昨晚谷中照例舉行八場賽事，唯一錦標是紀利華木球會盃，結果由巫顯東策騎伯廄「四千金」爆出二十倍W勝出。至於羅理雅與呂健威合作憑「順其自然」食頭胡，騎者另贏沈廄「好益善」，起孖兼做騎師王；而呂健威則另贏「勁有波幅」。其餘姚本輝憑「包裝騎士」及「指揮官」包辦第三口孖寶；田泰安憑「其樂無窮」及「放眼量」贏兩W。



昨晚的紀利華木球會盃爆出冷門，頭馬是獨贏二十倍的「四千金」，牠在巫顯東胯下後上險勝，練者高伯新賽後說：「『四千金』今仗後上爆冷捧盃，令我感到驚喜，但谷草千二米乃其唯一贏馬途程，之前幾次跑同程亦走得接近，今次降入四班賽上陣，配見習生巫顯東實負一二五磅，形勢不算太差，而且臨場步速夠快，加上鞍上人留放出色，結果勝出。事實上，此駒質素根本不差。」



此外，羅理雅和呂健威昨晚都梅花二度，包括合作憑「順其自然」食頭胡，而呂健威則另贏「勁有波幅」配合起孖，賽後他說：「『順其自然』上季在第四班賽事也曾贏馬，今仗角逐第五班賽事自然佔優，況且臨場羅理雅的發揮也非常精采，全靠他才能後上僅勝。『勁有波幅』剛戰在潘頓胯下走位不當，結果塞死了，今次自製步速在前領放，結果勝利補中，但升上三班要視乎對手才再有勝望。」



至於昨晚起孖的還有姚本輝，他憑「包裝騎士」及「指揮官」分別報捷，練者賽後表示：「『包裝騎士』今仗配潘明輝減七磅很有利，再者他亦騎得出色。此駒之後會全力備戰三月四日的澳港盃，期間不再出賽，屆時將配史卓豐出征澳門。『指揮官』比較遲熟，而且之前馬身很單薄，需要時間養壯肌肉，如今終於大熟大勇，演出亦不斷進步，暫時牠以谷戰表現更佳，相信繼續會有好成績。」



另一方面，下次賽事開始停賽的田泰安，昨晚亦憑「其樂無窮」及「放眼量」起孖，前駒練者李易達指出：「『其樂無窮』季內演出很準繩，甚少失獎金，不過跑馬始終講運氣，今仗牠排內檔起步，末段幸好內疊有位望空衝刺，終於勝回一仗。」



記者：文傑、亨利