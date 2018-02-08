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﻿馬場浮世繪——馬術騎手昨晚造訪馬場

2018-02-08 列印
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  馬術大師賽將於明日上演，有份參賽的馬術騎手德雷斯特、黎嘉怡、賴楨敏和凱斯勒，昨晚專程造訪快活谷馬場，並與將和她們拍檔參賽的四名香港騎師會面。

馬場浮世繪
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