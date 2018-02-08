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﻿馬場浮世繪——胡森為金秋打氣變無癮

2018-02-08 列印
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  昨晚第六場開跑前，闊別香港多時的胡森突然現身，並與練者霍利時談笑風生，查此場的參戰馬「金秋」之前正由胡森訓練，相信他是為了此駒而入場，不過馬兒最終跑第尾，相當無癮。

馬場浮世繪
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