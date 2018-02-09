  • 2018年2月9日 星期五
  • 16º
  • 69%
熱門： 謝安琪流感平安谷旅行青蛙飛行里數

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——黃俊獲發見習騎師牌照

2018-02-09 列印
Previous Next

  馬會牌照委員會昨日決定向黃俊發給見習騎師牌照，有效期由二○一八年三月二十五日至二○一七/二○一八年度馬季結束為止，以便在港策騎出賽，惟他必須通過健康檢查方可，而且在獲得管理層批准之前，他暫不可在跑馬地馬場的任何賽事中策騎出賽。至於黃俊將隸屬哪一位練馬師，馬會將於適當時間再作公布。

  另外，委員會決定，延長先前發給范顯瑞的署理助理練馬師牌照的有效期，由二○一八年二月八日至二○一七/二○一八年度馬季結束為止。范顯瑞獲派往告達理馬房工作。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd