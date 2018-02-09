﻿張氏理論——達羅素 創香港紀錄

上星期日第三場賽事的頭馬「達羅素」，可能創了一項香港紀錄，就是於五天內連捷。嚴格而言，是先於星期三晚上贏快活谷夜賽，隔了九十小時於田草再贏。跑第三是同主馬「鷹雄」，這兩駒剛於一月十日同場，「鷹雄」贏得一月盃，跑第三是「達羅素」，即是跑出翻版位置Q，未能跑出同主Q。



同主Q以前於澳門常見，可說是司空見慣，因為一馬主隨時養二、三十匹馬也，但目前香港一馬主可養四駒，同場機會已不多，要齊入三甲就更難。老張的話題是，一般只有頭馬可以影相，但如果同一馬主包辦頭二名，又可否拖兩匹馬於凱旋門影相呢？



以老張記憶，一馬主拖兩匹馬影頭馬相曾出現於八十年代，因為馬主文老先生是港大學長，他是「燈」系馬主，但也是港大校友會團體主理人，即是「金碧」系馬，老張記不清楚馬名了，但肯定是「永明燈」與其中一匹「碧」系馬串Q，可算是左右逢源了。



張福元