﻿頭號目標——上海大師有變身條件

第九場三班泥地一二○○米。「上海大師」自上季來港後至今跑過七仗，嚴格來說沒有一仗吸引筆者眼球，不過今仗初跑泥地千二米兼有配備轉變，可憧憬大變身。



「上海大師」來港前在西澳最後一次贏馬是三歲馬的千四米表列賽，在大半條直路被困之下，望空後只衝了幾十米便可收韁奠勝，而該仗亞軍其後已贏了三仗，季軍其後五戰更是非冠即亞。無疑西澳賽事水準或稍低，但「上海大師」憑此場當地的高水準頭馬，來港後在三班即使不夠贏，也不至於會全無競爭力。再說，其在港的同父馬大部分都並非早熟早殘一類，照理也不會里程已盡。因此，馬兒在港演出差劣，與配備或有莫大關係。



查「上海大師」在西澳跑過十仗，其中九仗都是戴眼罩，包括贏馬的三仗，可是來港後一直未有用此配備，顯然是幕後不急於爭功，有心待馬兒完全適應後才出此撒手鐧。



至於初跑泥地方面，More Than Ready一族在港不乏擅跑泥地之輩，而「上海大師」今季亦一再在泥閘中交出好走勢，最近一課戴眼罩固然是輕描淡寫地與「鑽得勁」、「太陽喜喜」接近，就算上仗賽前試的一課雖然只戴面箍，但直路上鞍上人一落騎功即交出極強追勢，估計泥地性能不俗。



形勢方面，今場對手大部分都屬前置型快馬，若扯快了步速，對有千四米氣量的「上海大師」應頗有利。雖然今次初戴眼罩及頭罩，配備組合仍有別於贏馬時只戴眼罩，不過有眼罩總比沒眼罩好。難得有變身條件而估計仍有不俗分頭，已值得一博。



仲達