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﻿勝在有方——再開心後上出冷

2018-02-10 列印
　　「再開心」上季初反覆一輪後，上季尾跑千四至千六米五仗打疊入三甲，早已展示了忠心鐵馬之本色。今季初首兩仗劣勢下能跟實力指標「龍船鼓響」和「當家精選」跑近，末段常交出22秒幾之強橫竄勁，跑法比過往更彈性，常可交出二班中上級能力。上仗跑至心律不正後刻意休養生息，早前試泥閘走勢從容，休夠常有新鮮感刺激，即使狀態未足，陣上也有足夠心理質素搭夠而交出九成水準，何況縮程對手大幅減弱，快馬多有助後上出冷。

　　「萬馬奔騰」季初千二贏馬後，於千四也可憑形勢之利氣走其後愈跑愈進步之「平湖之星」和「五十五十」。稍休個半月，馬房近期氣勢盛，走二疊居中仍可爭冷腳。

方駿暉
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