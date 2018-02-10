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﻿翠絲過兩關——估惑C+3(一定賺)

2018-02-10 列印
　　「估惑」畢竟上季以三歲之齡能一出即勝，今季還未打開勝門，確令人有點失望。前仗初跑田草千六，僅敗給季內四捷的「紅衣優駿」，已證明合跑；今次落入此組，所遇對手均非強勁，在C+3跑道擺前走非常着數，只要順利放出，必能再勝。

　　擅放的馬匹在C+3經常能賺形勢，「一定賺」獨孤一味靠放食胡，尤其是在C+3跑道更不能睇小。本身三次在此跑道出賽得兩冠一季，所贏兩仗均為千四米。今次條件一樣，只要晉仔醒定行事，必可贏馬破悶局。

珊翠絲
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