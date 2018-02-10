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﻿伊仁絮語——新強勇駿收復前失

2018-02-10 列印
頭場苗廄「新強勇駿」上仗初出即備受追捧，臨場成為大熱門，可惜在中段受到嚴重擠阻，因而斷送爭勝機會。馬兒復課操練從未間斷，並深受史卓豐重視。其實早在十二月下旬，騎者已替馬兒試閘，走勢引人好感。今排九檔起步，若早段能進佔前列位置，避免不必要的意外，隨時有力收復前失。

巫顯東近期手風甚順，騎功愈見進步，剛戰「四千金」後上制勝，盡顯身價。今次第五場的「中游新星」，上仗增程跑千六米，但效果欠佳，幸好腳患已受控制，除了復課工夫完整外，也可勤跑。其實牠上季曾兩度在三班入Q，今仗若交出正常水準，有力打開勝門。

Ian
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