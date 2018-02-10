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﻿健談馬事——旅遊首席配合而來

2018-02-10 列印
　　第一場葉廄「霸勝」操足而臨，操法似足季初的「善傳千里」，由九月中至今，前駒無間斷操近半年，期間試五次大閘，廄主一向不太熱衷派馬試閘，顯非尋常，最近三課閘均有落眼罩，試前、試後反覆測定，哪種跑法最好，如今終於登場，點睇都唔似求熱身。

　　第二場葉廄「旅遊首席」也是另一轉工夫後復出的馬，上仗輸近後，隨即收埋操近兩個月，此期間除有兩課大閘外，再加六課拍跳工序。最近睇「旅遊首席」似乎非常受落，朝早懶性重不起勁的態度已不復見，重塑狀態後，報爭泥地一哩強項，換史卓豐，所有調動都覺似樣，部署配合今日馬房攻勢，也可吼。

子健
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