﻿史卓豐起孖兼封王 蔡約翰愈贏愈遠 紅旗星將開齋捧盃

昨日的東華三院盃由梁家俊策騎蘇廄的「紅旗星將」奪得，而史卓豐憑苗廄「新強勇駿」及理廄「烽煙四喜」梅開二度，最終更成為騎師王。至於蔡約翰則憑「以奇用兵」及「駿明珍寶」起孖，季內已累積五十W。



昨日唯一錦標是東華三院盃，結果蘇廄「紅旗星將」開齋捧盃，騎者梁家俊賽後說：「賽前我與練者蘇保羅研究今場形勢，一致認為沒有步速，於是讓『紅旗星將』改用較主動跑法，證明判斷成功，馬兒成功贏出在港首場頭馬。此駒其實質素不差，最大問題是陣上不懂轉腳，就算今仗取勝亦一樣，希望之後可以進步，屆時不難再交出頭馬。」



至於昨日華將成績甚佳，除了梁家俊之外，巫顯東、楊明綸和何澤堯都有馬贏，而且巧合地全部在泥地取勝。其中巫顯東策騎「金剛之星」一放到底，練者沈集成指：「早前我安排『金剛之星』試泥閘，發現表現很好，所以今戰轉跑泥地一試，而由於賽前估計無步速，所以我吩咐巫顯東要領放，結果戰術成功。至於巫顯東仍有減磅之利，本身騎功日益進步，其實也是致勝的因素。」



而楊明綸則為「霸氣」爆出二十四倍冷W，練者容天鵬表示：「『霸氣』剛戰完全跑錯，出閘慢了，又因搶口而人馬角力，落敗不可作準。反觀今仗牠不但出閘順利，走位甚佳，同時楊明綸亦熟馬性。事實上，此駒現居第四班評分有利，只要健康正常，遇上合適形勢就有機會爭勝。」



此外，史卓豐昨日憑「新強勇駿」及「烽煙四喜」起孖兼做騎師王，前駒馬主倫國偉說：「『新強勇駿』上場受意外影響而落敗，今次再跑同程，練者苗禮德雖不在港，但賽前曾經聯絡我們，表示此駒操足而臨，機會甚佳，結果順利贏得在港首場頭馬。此馬跑一千米直路賽一定嫌短，能夠取勝只因第二次上陣仍有新鮮感，長線應以千四至千六米最合腳法。」



另一方面，大摩和羅富全近期成績一般，前者七次賽事不勝，後者則五次食白果，但兩人昨日都打破悶局。大摩憑連捷的「猛闖」贏馬，馬主張顯信表示：「今場賽事對手不強，賽前『猛闖』擬定的戰略是擺在前列三四位競跑，但主要對手『估惑』慢閘，令我們得以慢放，結果就此一放到底。貝湯美是一位國際級的好手，之前表現一般主因摩廄馬狀態未夠，待牠們狀態回勇，其頭馬將陸續有來。」



而羅富全則憑「豈等閒」報捷，練者透露：「『豈等閒』今仗排二檔起步，我也很怕會像剛戰般被困，幸好末段順利望空衝刺。此駒跑千四米最好，千二米則嫌短，下次升上第二班，我屬意仍配潘頓，但要視乎他能否造輕磅。」



記者：文傑、亨利