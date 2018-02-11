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﻿馬場浮世繪——告達理拜完神即有馬贏

2018-02-11 列印
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告達理日前趕在年尾還神，結果拜得神多果然有神庇佑！昨日練者憑「烽煙四喜」取得今季第七場頭馬，賽後高興地迎接贏馬功臣史卓豐，並且齊齊步入凱旋門，興奮心情溢於言表。告達理接受訪問時說：「『烽煙四喜』經常排檔欠佳，被逼走外疊蝕位，以至錯失機會，今仗排五檔較好，早段可擺前一點走，希望牠季內再交出一至兩Ｗ，而路程會續跑泥地一哩。」

馬場浮世繪
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