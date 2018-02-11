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﻿馬場浮世繪——何澤堯組合 馬術接力賽奪冠

2018-02-11 列印
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　　莫雷拉、何澤堯、梁家俊與郭能昨日出戰「香港馬術大師賽」的接力賽，前者是上屆冠軍，但今年因座騎兩度拒跳，根據規例被取消資格，而何澤堯與郭能則分別進入決賽。結果何澤堯與黎嘉怡的組合奪冠，郭能連續四年屈居亞軍。

馬場浮世繪
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