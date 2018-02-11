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﻿馬場浮世繪——巫顯東季內首贏沈廄馬

2018-02-11 列印
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巫顯東昨日憑「金剛之星」一放到底取得頭馬進帳，目前個人已經累積了四十四W，再贏一場就可以升格減五磅，而今場亦是他季內首度為師父沈集成贏馬，終於打破悶局。

馬場浮世繪
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