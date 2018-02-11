﻿馬場浮世繪——以奇用兵今季直落五捷

花蓮地震，做旅行社領隊的朋友正好帶隊在台北，在facebook上說地震的時候感到頭暈。香港的朋友見了，紛紛祝她平安。 上次日本九州地震，我家大婆正好跟她母親和妹妹在當地旅行，前腳離開黑川溫泉區，後腳經過的道路都震斷了，地震的時候她們在福岡，福岡也有震感。於是大家都很緊張，尤其是在香港的人，總覺得整個九州都震了。 有一次我在新疆烏魯木齊，早上起牀就收到許多香港朋友的短信，說新疆地震了，問我安全否？我一查消息，新疆是地震，但震的地方離烏魯木齊有一千多公里，就如上海到北京的距離，所以毫無感覺。但對於香港人來說，新疆地震了，我人在新疆，便都來關心我的安危了。 前些年我在日本溫泉區旅...

2018-02-10