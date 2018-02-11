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﻿馬場浮世繪——以奇用兵今季直落五捷

2018-02-11 列印
  蔡廄明星馬「以奇用兵」昨日首度增程跑千六米，結果順利再贏，成為今季第二匹贏五W之馬，至於季內第一匹五捷馬是「平湖之星」，不過牠贏完第二W後曾經斷纜。

馬場浮世繪
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