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﻿馬場浮世繪——豹子頭三捷堯仔200W

2018-02-11 列印
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  徐雨石馬房的「豹子頭」昨日雖然升上第三班作賽，結果成功在泥地取得三連捷，盡顯出色的泥地性能，至於騎者何澤堯則取得本身在港的第二百W，認真別具意義！

馬場浮世繪
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