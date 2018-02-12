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﻿馬場浮世繪——四月澳洲大賽無轉播

2018-02-12 列印
　　剛過去的周六賽事，馬會官方簿上的賽事編排表中，不見四月份有任何越洋轉播賽期，這或是基於澳洲自從去年十月開始禁止馬匹從港直接入口澳洲，而在香港馬會及當地馬圈人士極力爭取解禁不果後，向澳洲施壓的第二波行動，於是便取消了過往幾年四月份都轉播的唐加士打一哩賽，以及女皇伊利沙伯錦標。

馬場浮世繪
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