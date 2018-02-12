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﻿馬場浮世繪——架勢堂復出潘頓索騎

2018-02-12 列印
　　去季出道至今十戰都未上名的「架勢堂」，上仗賽後由摩廄轉投鄭俊偉馬房，並將於周三復出跑谷草千八米，前日早上更見潘頓過檔快跳，十分積極。鄭俊偉則透露今次是潘頓主動索騎，又指「架勢堂」來投時健康不如理想，幸而情況已受控制，如今終可上陣，當然希望會有好表現。

馬場浮世繪
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