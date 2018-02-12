﻿馬場浮世繪——架勢堂復出潘頓索騎

身在殷利殊拍賣會上，遇到各門各派的好友。我一直喜歡出席外國的大型拍賣會，因為香港的人士都很受歡迎，原因不一定是購買力，反正近年澳洲本土買家的承接力也強。個人問過其中一家大型拍賣行的高層何解，原來他們特別希望自己公司的「畢業生」在海外揚威，廣收宣傳效力！就以今次殷利殊拍賣會的拍賣會場上，宣傳單張就以「翩翩」為主角，香港人與有榮焉。 正式拍賣前，來自世界各地的買家都會在會場檢視自己心儀的周歲馬，而部分大牧場更會為代理的賣家做記錄，到底有甚麼人到過馬房看過其愛駒，從而決定是否要設定底價。我作為周歲拍賣會的新人，最樂見的是有很多熟口熟面的前輩，都樂於教導我檢視的方法和須留意重點。周...

2018-02-12