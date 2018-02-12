馬場浮世繪
馬場浮世繪——馬會設巴士大車禍基金
馬場浮世繪
重案組錄20人口供 冷血車長或控誤殺 黑盒數據流出證超速
雙層九巴前晚在大埔公路翻車，釀成十九死六十六傷，全城震驚。警方已向二十人錄取口供，日內進行驗車，若機件沒有故障，或控告肇事兼職車長誤殺罪。網民對該車長大起底，指他在網上自稱為巴士迷，曾發帖想認識異性；...
2018-02-12
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兩失蹤陸客告罹難 花蓮地震鳴笛停搜救
花蓮地震發生至今第七天，最後兩名失蹤陸客昨告罹難，令死亡人數增至十七人。另外，搜救行動昨已宣佈結束，所有搜救隊員撤離前，向雲門翠堤大樓及所有罹難者兩度鞠躬。花蓮縣縣長表示，由於已徵得家屬同意下宣佈兩名陸客遇難，故停止搜救行動，並開始拆除大樓。 花蓮縣消防局第一大隊副隊長吳佳奇指，上周六發現的三具陸客遺體分別是父親楊捷、母親丁守慧及兒子楊浩然，發現遺體的位置均在彈簧牀附近，估計三人同睡一牀；失蹤的丁文昌及何鳳華則睡在另一張牀，應該也會在附近找到，但受兩層樓板重壓，遺體上方有鋼筋水泥困住，增加搜救困難。 徵得家屬同意 昨花蓮縣縣長傅崐萁表示，在徵得家屬同意下，宣佈尚未找到的兩人...
2018-02-12
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莫斯科郊外現殘骸 俄客機墜毀71人罹難
俄羅斯昨日驚傳空難，據俄羅斯國際傳真社報道，俄國一架國內線客機昨天由莫斯科的杜莫迪多沃機場起飛後，在莫斯科阿古諾佛村（Argunovo）墜毀，殘骸已經在首都莫斯科郊外的拉緬斯科地區找到。客機上有六十五位乘客和六位機組人員，全機七十一位乘員恐怕全部罹難。 據《俄羅斯衛星網》報道，一架「沙拉托夫航空公司」(Saratov Airlines)安托諾夫AN-148型客機從首都莫斯科多莫傑多沃機場起飛後不久，升高到六千四百英呎（約二千米）高度後即從雷達熒幕上消失，稍後傳出已在莫斯科附近村莊墜毀，機上六十五名乘客與六名機組員共七十一人，生死未卜。俄羅斯緊急救災部門隨後更正消息表示，客機...
2018-02-12
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藍塘花園純白大廳簡潔舒適 閒時可享浸浴
跑馬地一帶環境清幽，有不少老牌低密度住宅，其中藍塘花園屬區內較年輕的物業，約在2、3年前完成大廈維修和翻新工程。是次介紹屋苑的相連天台戶，實用面積2171方呎，間隔方正實用，全屋配以雅致裝修，業主現以...
2018-02-12
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王維基：押上全副身家 港視網購定百億目標
香港電視（1137）主席王維基為網購平台總交易額定下100億元目標，他說，「信心就係我成副身家壓晒落去。o依家每輸2蚊，有1元出自我自己袋。」除繼續擴展線下實體店的佈局外，亦有意引入更多中小品牌，以商品選擇數目多取勝。 截至2017年12月，HKTVmall 的平均每日定單數量為7600張，按年上升3倍。被問及有否信心保持增幅，王維基直言，平台基數小，又無直接競爭對手，若無倍計增長無法交代。「香港的零售市場有5000億元，2%才100億，我取2%不算過份。」 HKTVmall剛好成立3年，過去3年都是以建立品牌信心為主，之後會在平台上引入更多中小品牌。經營網購平台最...
2018-02-12
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打吡戰 打騙子 兄弟兵拔刺
前多蒙特攻擊孖寶奧巴美揚和米希達利恩，上輪英超故劍重逢即大發神威，領軍5:1大勝愛華頓。奧巴美揚矢言兩人是知心好友、彼此心靈相通，米希達利恩近日亦主動加操陪伴老友練習射門，這對神「蜂」兄弟同心合力，勢在今晚英超北倫敦打吡作客擊敗因插水風波而成為「英超騙子」的熱刺，支持主勝。 （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 奧巴美揚和米希達利恩於一三至一六年在多蒙特合作無間，直到後者離隊轉投曼聯才分道揚鑣。兩人上月在阿仙奴重逢，首次一起披甲即大發神威，米希達利恩妙傳予奧巴美揚攻入處子入球之餘，另外還交出兩次助攻，合力率隊主場5:1大勝拖肥糖。 奧巴...
2018-02-10
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M4/3旗艦升格 極速連拍
近期Panasonic在M4/3無反相機市場動作多多，那邊廂剛發佈輕便自拍新作GF10，這邊廂新旗艦LUMIX G9亦正式抵港，挾高達20fps追焦連拍速度，一躍成為同級連拍最快機款，攝力提升之餘，為...
2018-02-12
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香港騷化身王子 SJ盡封女Fans做公主
韓國男團Super Junior當中7名成員，前晚於亞洲博覽館開騷，全晚使出不同招數冧Fans，又變身戰隊和DJ，更稱呼Fans是公主，他們自己就是王子！ 成軍長達14年的韓國男團Super Juni...
2018-02-12
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社論——逾百性命 豈能交兼職車長
雙層九巴在大埔公路翻車，造成嚴重死傷，涉事兼職車長被捕，他觸犯甚麼罪名，有待警方查個水落石出。大車禍後，巴士司機工會揭露兼職司機制度存在嚴重的紕漏，巴士公司須痛定思痛，盡快糾正，改善人手編制，消除因人力短缺而誘發的行車事故。 雙層巴士載客量多達逾百人，車長責任重大，稍有閃失，乘客性命危在旦夕。巴士公司要對車長質素有更高要求，但車長人手短缺，須依賴兼職車長紓緩人手荒。 兼職車長雖持有巴士駕駛牌照，但實際的工作安排令人憂慮。首先，兼職車長駕車前在本職工作了多少時數？會否過勞仍開車？巴士公司是否有查詢機制？或者不理會，只求有人開車？而兼職車長個人的健康和精神狀況是否受定期的檢視？...
2018-02-12
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朱絲馬跡——買周歲馬首重血統
身在殷利殊拍賣會上，遇到各門各派的好友。我一直喜歡出席外國的大型拍賣會，因為香港的人士都很受歡迎，原因不一定是購買力，反正近年澳洲本土買家的承接力也強。個人問過其中一家大型拍賣行的高層何解，原來他們特別希望自己公司的「畢業生」在海外揚威，廣收宣傳效力！就以今次殷利殊拍賣會的拍賣會場上，宣傳單張就以「翩翩」為主角，香港人與有榮焉。 正式拍賣前，來自世界各地的買家都會在會場檢視自己心儀的周歲馬，而部分大牧場更會為代理的賣家做記錄，到底有甚麼人到過馬房看過其愛駒，從而決定是否要設定底價。我作為周歲拍賣會的新人，最樂見的是有很多熟口熟面的前輩，都樂於教導我檢視的方法和須留意重點。周...
2018-02-12
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