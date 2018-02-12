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﻿馬場浮世繪——馬會設巴士大車禍基金

2018-02-12 列印
　　馬會昨日發表聲明，向剛周六巴士意外中的死傷者親友及受影響乘客，表達深切慰問，並已成立一個不少於一千萬元的特別援助基金，以供即時支援。離世乘客的家屬，以及情況危殆或重傷的乘客，將獲得二十萬元援助金，其他須住院而情況穩定的傷者，則各可獲十萬港元援助金。

馬場浮世繪
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