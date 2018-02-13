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﻿馬場浮世繪——羅富全團年飯兼提早賀壽

2018-02-13 列印
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  羅富全於剛過去的周日晚上搞第一次馬房團年飯，筵開九席慰勞手足，席間設大抽獎，每位馬房員工都開開心心，而適逢羅富全於明晚賀五十二歲生日，馬房手足更為這位好波士預備了生日蛋糕，提早慶祝。羅富全表示生日願望是人人身體健康，自己贏多幾場頭馬，手足就個個賺多一點。另外，對於當日的大埔巴士意外，羅富全希望死者家屬能節哀順變，傷者早日康復。

馬場浮世繪
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