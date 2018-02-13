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﻿馬場浮世繪——杜拜最受歡迎人物獎接受投票

2018-02-13 列印
  杜拜賽馬會日前公布，即日起展開最新一輪的「最受歡迎人物獎」投票。今次該獎項的四個候選單位，分別是去年以三百零六場頭馬，刷新歐洲馬壇騎師一年內贏馬紀錄的蘇銘倫；去年打破練馬師范高爾的紀錄，一年內贏廿八場一級賽的岳伯仁；去年三月在杜拜世界盃由包尾逐步推進，直路上贏出頭馬的美國良駒「霸道駒」；以及從致命率極高的蹄葉炎病中康復，兼於去年復出贏得兩場一級賽，並成為美國全年最佳草地雌馬的Lady Eli。去年這個獎項，蔣嘉琦憑一日四捷的成就得票最多獲獎，今年卻無香港人馬被列為候選單位。

馬場浮世繪
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