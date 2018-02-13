﻿輝灑自如——拍賣會學習良機

本文見報時，筆者仍身在澳洲參與殷利殊經典週周歲馬拍賣會，今次拍賣會在全新的Riverside Stable拍賣場舉行，馬友來自五湖四海，馬價也比意料的高。



尤其是上周末的「金緞帶」精選部分，成交價超過十萬的馬匹逾八成，是從未見過的旺勢。因時差關係，執筆時仍有周一和周二兩天的拍賣，故未知最後數據。可是近年澳洲本土買家在拍賣會的承接力，絕對毋庸置疑。



是次和幾位屬拍賣會新手的馬主一起參加，大家為擴闊眼光，都提出很多問題，我也樂意逐一解答，真的答不出來便請教前輩。正所謂學海無涯，賽馬知識尤其博大精深，只要肯吸收，材料多得很呢！



今晚將會乘夜機回港，趕及明晚的情人節夜馬。轉眼間又到農曆新年，先在此向各位拜個早年，謹祝財來四方，事事圓滿。



朱鎮輝