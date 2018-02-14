﻿亨利AI大激鬥——騰龍超影 今鋪搏命

Round 5



第七場三班1200米



亨利早前揚言可扳回一城，於上次與AI交手追至和局，但AI又再技高一籌，揀中頭馬「力王」，亨利的心水「津津樂道」插翼難飛。今晚第五回合，亨利希望可趁新年前一洗頹風，刨出第七場「騰龍超影」挑戰AI，叫AI放馬過來。



話咁快又一個月，決戰電腦的時刻又展開。上月十七日的谷草夜賽，小弟以四十一倍「津津樂道」迎戰AI心水馬「力王」，雖然人腦再次挑機失敗，但前駒只輸一又四分一身位，以一匹幾十倍巨冷而言，小弟自問敗不足辱。



人腦與電腦暫時比賽四個回合，成績為一比三，小弟開始感到壓力，然而揀選熱門馬挑戰對手，即使贏了也勝之不武，何況今期電腦心水「大聚會」，隔晚賠率不算乏味，相信臨場亦有多少分頭。若論穩陣程度，同場「喜進」跑法主動，谷草千二米有根有據之餘，強配贏馬拍檔潘頓亦覺可靠，但為免佔人便宜，小弟最終決定揀分頭較佳的「騰龍超影」，且看鹿死誰手。



小弟以「騰龍超影」作挑機之選，當然並非盲目扒冷。事實上，谷草千二米擺明是此駒最佳出路，季內四戰卻刻意避開，部署無非求減分鋪路降班。前仗馬兒減至八十分，本可回師谷草一拼，繼續出戰田草的原因，相信是幕後計過度過時機未到。



翻查報名表，上周三即二月七日，發現「騰龍超影」曾報跑谷草千二米，當時列為後備才請纓無路，而當晚蘇廄有「勇冠王」和「劍凌雲」走入Q，看來前駒似有意配合廄侶出擊！如今相隔七日，「騰龍超影」再瞄準同程而臨，一連兩次報名俱放棄季內跑開的田草，搏殺訊號極明顯！







大聚會 上仗水準高



AI目前領先亨利三比一，成績遙遙領先，所謂先禮後兵，今次留待亨利揀場揀馬話晒事，他精選出第七場「騰龍超影」作挑戰馬，AI方用本身法寶，決定以「大聚會」迎戰。



先從馬會網頁的「上仗備忘」攞料，「大聚會」上仗是於一月三十一日的谷中千二米賽事上陣，沿途走位十、九、四，其一席殿軍只負於頭馬四分三個馬位，表現好極。不可不知是，該役的前八百米時間為47秒05，比標準慢了0.40秒，「大聚會」早段墮居後列走第三疊，遇上偏慢步速，按理形勢不利追趕。換言之，馬兒所得一席殿軍，並非一般水準。



溫故知新，「大聚會」上仗既然遇偏慢步速亦追得起勁，今夜形勢又會如何？「速勢能量」的預測，就最具參考價值。賽前估計，今場「和諧小子」、「鞍歌」與「最驫」三駒均屬帶放馬，預期賽事步速至少中等；「大聚會」排一檔起步，早段可先按兵不動，以逸待勞，及至直路望空後逢馬過馬，亨利的「騰龍超影」應該招架不住，如無意外AI可再下一城。



馬場脈搏