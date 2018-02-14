﻿勝在有方——咪走寶爭三連捷

「咪走寶」前仗初跑谷草一哩，中等偏慢步速下一放到底，能拋離同樣賺形勢之「天意」和「塑料喜」，兩匹蹄下敗將再出分別得冠、季軍，姿態和水準均夠說服力。所以再出又帶返，頭三段步速比後三場之三班賽慢0.84秒，卻能以全場第二快之末段23秒04將總時間拉快至比三班頭馬「靚紫荊」僅慢0.02秒，難怪同樣跟前之「埼豐」和「川河領駒」也被彈開，屬出色頭馬。情況與「放眼量」近似，後駒上到三班即勝，本身則留在四班多負九磅，仍不算吃力。今隔四星期再出，大馬體重保持，內側快馬不多又可切入貼欄，四歲PPG方興未艾，有力取得三連捷。



「永益善」季初首次跑谷草一哩能氣走最近贏馬之「力王」，難度不低，其後仍可交出四班中級水準。最近加眼罩試閘走勢甚好，望可提升戰鬥力而爭亞軍。「銘記心中」前仗蝕形勢下得殿軍，轉馬房後此程威力仍值四班中級，如外疊場地有得追也可入圍。「歡喜心」大前仗無疑靠賺快步速才勝，但蹄下敗將水準不低，剛戰直路取位欠暢順才敗，蔡廄四歲PPG可再進。



方駿暉