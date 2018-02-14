﻿翠絲過兩關——電子群英志友運

第四場熱門落在「大四喜」身上，此駒近兩仗雖然均拼入亞軍，但總覺得欠缺了一點霸氣，沒有冠軍相。即使同場「志友運」也屬難贏的馬，不過身處四班有超卓感，而且過去試過兩次跑谷草千二米排十一及十二檔起步，均能取得亞軍，料這次十一檔亦難不到牠。反正分頭必較前駒為佳，值博率更高。



百萬挑戰盃埋單在即，「電子群英」上周剛被贏馬的「好益善」趕過，得分跌落第二位，不過只差首位三分，現時上陣必鬥志如虹。本身跑最短途必較上仗千二米更合，為了爭取獎盃必無所保留，可以再追。



珊翠絲