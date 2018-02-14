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﻿伊仁絮語——雷公鑿盡力爭分

2018-02-14 列印
　　大摩與貝湯美近期合作手風轉順，剛戰憑「猛闖」再下一城，今晚二人又有機會增添勝仗。第六場「大風暴」前仗僅負於「英勇大師」半個馬位，上仗早段望空搶口，末段衝刺略見均速，結果負於近績甚勇的「閃耀駿駒」。其實「大風暴」只曾在谷草上陣一次，當時採取前領跑法，前速銳利，如非直路受對手阻礙，應可交出更接近表現。今次回師谷草最短途，排檔有利，經過幾仗實戰經驗後，有力一爭。

　　今次不少賽駒都為了百萬挑戰盃而搶分，石廄「雷公鑿」季初已兩捷，今仗強配布達德，只要早段能爭取前列位置，並在趨近轉彎處時發力，可望為幕後帶來最重要的十五分，繼而成為百萬挑戰盃的最終王者。觀乎此駒近期狀態，依然未有回落之象，值得看好。

Ian
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