﻿健談馬事——勝將臨門應該再贏

第二場羅富全養壯「勝將臨門」後，上次終於獲得回報，贏來看似不算清脆，然而結合段速，卻屬蝕超慢步速而贏的頭馬，以此水準追捧隨後再出的蹄下敗將「神寶金剛」，看事實，後駒若有運氣應已補中了，如此進一步確認「勝將臨門」水準不凡。今晚唞夠再跑，只比上次多負四磅，除非失準或際遇奇差，否則應再贏！



第三場「華美之寶」乃另一匹在一月十七日蝕直路不利場地的馬，上周三已有數匹同蝕的馬，贏馬或入三甲；告東尼因應今次縮程，賽前特意安排拍跳彈泥閘，目的是務求今仗快閘，以及提升前段速度，同晚馬房派遣五駒，唯獨牠有此操練編排，更令我感受到對此戰的認真程度。



子健