﻿勝在有方——馬功臣可期突破

「馬功臣」外地兩戰全勝，且俱是在一身位內鬥贏，並非不擅纏鬥之馬。細看其在港賽績，上季兩度在田草千二排外檔，一再於劣勢下以終極時速22秒左右衝得三、四名。今季初出又因檔差而得殿軍，前兩名馬其後合共加添五W。早前轉到谷草入位，鄰近對手「駿明珍寶」和「育成寶貝」其後均能勝，水準同樣夠高。剛戰縮程跑一千，短直路難追仍比其後贏馬之「運財童子」和「好益善」先過終點。今休近兩個月，最近大閘走勢出色，排檔適中可取得突破。



「大武士」上仗初出於直路賽切入後能輕取三班中級馬「醒蹄飛」和「百勝龍」，用牌仔減磅抵銷評分加幅，可像外地般打疊好。「多紅利」前仗能以終極時速22秒03後上制敵，再出或因甩蹄鐵和傷腳才敗，回氣後又可憑強橫後勁衝入前列。



方駿暉