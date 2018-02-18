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﻿翠絲過兩關——大武士有理共想

2018-02-18 列印
　　第六場跑三班直路賽，部分賽駒如「運財童子」、「多紅利」和「祥勝駿駒」等，季內評分已上調不少，另一熱門「馬功臣」一直都是雷聲大雨點少，形成新勝的「大武士」相對突出，看後駒上次的贏馬姿態，再下一城應毫無難度，成熱也要捧場。

　　第十場共有五匹初出馬，全都不見得有本事一出即勝。「有理共想」上回初出即後上如飛衝入位，演出實在不俗，熱身一仗後再有進步，遇上今組實力平平的新馬，以及里程已盡的舊馬，料有出頭之力，值得再追。

珊翠絲
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