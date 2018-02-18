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﻿伊仁絮語——共創更好級數贏晒

2018-02-18 列印
　　頭場「常山耆寶」是出自「小法寶」的四歲馬，從其血統來看，較長路程應更加適合，上仗除去眼罩跑田草千四，表現比前進步，如非末段未完全望空，應可取得位置。其實此駒的速度並不弱，今仗排三檔起步，跑法更加彈性，有力贏得狗年首場頭馬。

　　第五場「共創更好」來港前是二級賽法雅納錦標冠軍，本被視為出爭大賽的棋子，可惜來港後演出令人失望，上季曾擊敗「大籐王」及「龍船鼓響」等高班賽駒，今季亦兩度在泥地跑得接近，評分已下調至五十九分，應屆反彈之時。「共創更好」上仗早段落後，末段輕描淡寫略為追前，雖然名次較後，但走勢及末段時速均不差，以往在澳洲戴眼罩取勝，今次重施故技，加上首度角逐四班賽，論級數全場最高，機會樂觀。

Ian
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