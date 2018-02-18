﻿伊仁絮語——共創更好級數贏晒

中國人最重視意頭，相信各華倉都希望在新一年盡快贏馬，若能在賀歲賽頭場打響頭炮，當然最理想。 第一場五班一四○○米。「駕迅」連續兩季都是贏千四米，而今季首兩仗在五班跑此首本途程雖未能取勝，但本身向來慢熱，一般都是在馬季下旬才贏馬，況且季初賽事水準較高，而此駒兩仗分別跑三、五名，演出也不失禮。不過若數演出最出色，當然是184場次在四班也跑第四名一役，而且該仗此駒蝕了快步速，但仍可力敵「奔馳寶馬」、「日東昇」，單計此表現已非一般五班馬可比。 其後「駕迅」再沒有跑千四米而是轉爭泥地賽，本身過去雖曾上名但未嘗取勝，很明顯不及千四米合腳法，幕後有此安排，似是留有以待。今番選擇在年初三回...

2018-02-18